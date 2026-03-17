Пашинян объяснил, почему у Армении нет программы полета на Луну

Армянский премьер-министр Никол Пашинян с сожалением отметил, что у страны нет программы полета на Луну, а также объяснил это нехваткой 400 тысяч профессионалов.

Во время выступления на форуме по инновациям в общественной сфере во вторник Пашинян заявил, что в госсекторе Армении есть много профессионалов, но знание может дать необходимый результат лишь в рамках правильной системы.

В частности, Пашинян привел в пример американскую программу "Аполлон" по высадке на Луну, над которой работали 400 тысяч ученых.

Премьер Армении отметил, что, к сожалению, за всю историю страна не планировала полететь на Луну и не планирует это и сейчас, и причиной этого является отсутствие тех самых 400 тысяч профессионалов, ведь если бы они были, то причины отказываться от полета на Луну не было бы.

Также политик добавил, что виноград всегда будет незрелым для лисы, которая не достает до него, вот и полет на Луну для Армении "незрелый", ведь для созревания фруктов требуется много времени.