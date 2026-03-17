Земля получила таинственный «мегалазерный» сигнал из глубокого космоса

Человечество получило загадочный сигнал, описанный как «мегалазерный» луч, из галактики более чем в восьми миллиардах световых лет от Земли. Об этом пишет Daily Mail.

Сигнал, признанный самым далеким «гидроксильным мегамазером» в истории, был перехвачен радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке (телескоп состоит из 64 антенн). Сигнал пришел из системы под названием HATLAS J142935.3–002836. Эта система представляет собой столкновение двух галактик.

Гидроксильный мегамазер, по сути, представляет собой гигантский природный лазер в космосе. Когда галактики, наполненные газом, сталкиваются друг с другом, молекулы гидроксила с силой врезаются друг в друга и выбрасывают мощнейшие радиоволны.

Эти волны ведут себя как лазер, но вместо видимого света они создают радиосигналы, которые астрономы могут улавливать с помощью телескопов.

В случае с новым сигналом объект настолько мощный, что ученые предположили: на самом деле это может быть гигамазер, который даже сильнее мегамазера.

Система HATLAS J142935.3–002836 находится так далеко, что мы видим ее такой, какой она была более восемь миллиардов лет назад - когда возраст Вселенной составлял меньше половины от нынешнего.

Доктор Тато Манамела, исследователь из Университета Претории и ведущий автор исследования, отметил: «Эта система по-настоящему экстраординарна. Мы наблюдаем радиоэквивалент лазера, находящийся на расстоянии в половину видимой Вселенной».

Манамела добавил, что пока радиоволны летели к Земле, они дополнительно усилились благодаря другой галактике, которая оказалась на их пути.

«Эта галактика сработала как линза - примерно как капля воды на оконном стекле - потому что её огромная масса искривляет пространство и время вокруг себя», - пояснил он.

В итоге радиолазер прошел сквозь настоящий космический телескоп, прежде чем его поймал мощный земной радиотелескоп MeerKAT. Всё это вместе привело к «удивительной счастливой случайности». Радиосигнал состоял из четырех отдельных частей - это значит, что он исходил сразу из нескольких областей внутри далекой системы.

Обычно сигналы от объектов, находящихся так далеко, слишком слабы, чтобы телескопы могли их зафиксировать. Но этому сигналу помогло гравитационное линзирование - явление, которое предсказал еще Альберт Эйнштейн.

Гравитационное линзирование происходит, когда массивный объект (например, целая галактика) оказывается точно между Землей и далеким источником сигнала. Колоссальная гравитация галактики искривляет пространство-время, что меняет путь света или радиоволн, проходящих сквозь этот участок. Благодаря этому далекий сигнал кажется ярче и сильнее, что позволяет земным радиотелескопам обнаруживать его даже на расстоянии в миллиарды световых лет.