Microsoft срочно исправляет баг Windows 11 с пропавшим Bluetooth

Microsoft выпустила внеплановое обновление KB5084897 для Windows 11, устраняющее странный баг с Bluetooth. Проблема была в том, что подключённые устройства могли продолжать работать, но при этом не отображались ни в настройках, ни в панели быстрых настроек. Из-за этого у пользователей создавалось ощущение, будто Bluetooth просто исчез из системы.

© Microsoft

Сбой затрагивал системы на Windows 11 24H2 и 25H2. Помимо уже подключённых устройств, проблема мешала и обычному сопряжению: новые Bluetooth-девайсы могли не появляться в списке доступных для подключения.

Выпущенный патч как раз и закрывает эту историю. По данным Microsoft, обновление возвращает отображение Bluetooth-устройств в разделе Настройки → Bluetooth и устройства, а также чинит их видимость в «быстрых настройках».

Но есть важный нюанс: пока это исправление доступно не всем. На данный момент KB5084897 распространяется только на устройства с Windows 11 Enterprise LTSC 2024. Для таких систем обновление ставится автоматически и, как это обычно бывает с hotpatch-пакетами, без перезагрузки.

Когда патч доберётся до остальных редакций Windows 11, Microsoft пока не уточняла.