Huawei запланировала удвоить число пользователей HarmonyOS 5 и 6 к зиме
Huawei объявила о новой цели для своей ОС HarmonyOS. По словам руководства компании, версии HarmonyOS 5 и HarmonyOS 6 могут работать более чем на 100 миллионах устройств уже к концу этого года.
Об этом рассказал председатель подразделения потребительской электроники Huawei. Он отметил, что система “быстро набирает популярность”. Сейчас, по данным компании, операционная система уже установлена примерно на 47 миллионов устройств.
В долгосрочной перспективе Huawei надеется занять до одной трети мирового рынка мобильных операционных систем.
Получится ли HarmonyOS подвинуть iOS и Android — покажет время, но амбиций компании явно не занимать.