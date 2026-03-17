«Ужасающее исследование»: сколько людей умрет к 2050 году из-за жары

Исследователи из Католического университета Аргентины решили выяснить, как повышение температур на планете повлияет на преждевременную смертность людей. Ученые пришли к выводу, что из-за жары к 2050 году на Земле будет ежегодно будет происходить до 700 тысяч «дополнительных» преждевременных смертей, пишет Daily Mail.

Ученые проанализировали данные из 156 стран за период с 2000-го по 2022 год и использовали их, чтобы составить прогноз на ближайшие десятилетия. Исследователи пришли к выводу, что к 2050 году каждый дополнительный месяц со средней температурой выше 27,8 градуса приведет к росту физической инертности населения в мире на 1,5 процента.

По расчетам ученых, из-за этого ежегодно будет происходить от 470 тысяч до 700 тысяч дополнительных преждевременных смертей, а также будут фиксироваться потери производительности труда в размере до 3,68 миллиарда долларов. Особенно это касается тропических регионов.

Последние три года стали самыми жаркими за всю историю наблюдений на Земле. В результате во многих частях мира становится все сложнее заниматься спортом.

В Центральной Америке, странах Карибского бассейна, Восточной части Африки к югу от Сахары и в экваториальной Юго-Восточной Азии периоды малоподвижного образа жизни могут увеличиваться на целых четыре процента в месяц при температуре выше 27,8 градуса.

Ученые предлагают включить информацию о риске перегрева в международные рекомендации по физическим упражнениям. Также они призывают страны выделить а средства на создание «более прохладных» спортивных сооружений.

Ранее Международная комиссия по климату сообщила, что мировая смертность из-за жары, дефицит продовольствия и вспышки инфекционных заболеваний, вызванные климатическим кризисом, достигли рекордных уровней. Так, смертность от жары среди людей старше 65 лет взлетела на 167 процентов в 2023 году по сравнению с 1990-ми годами.

Высокие температуры также привели к тому, что люди стали спать на шесть процентов меньше, чем в среднем в 1986-2005 годах. Плохой сон оказывает глубокое негативное влияние на физическое и психическое здоровье. Из-за более жаркой и сухой погоды в мире стали чаще возникать песчаные и пыльные бури. На фоне этого людей, подвергшихся воздействию опасно высоких концентраций твердых частиц, стало на 31 процент больше.

В то же время опасные для жизни заболевания - лихорадка денге, малярия и лихорадка Западного Нила - продолжают распространяться на новые территории в результате повышения температур.