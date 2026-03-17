Древняя ДНК раскрыла происхождение готов Восточной Европы

Готы представляли собой многоэтничное общество, показал анализ ДНК останков в готских захоронениях. Родословная погребенных там людей ведет в самые отдаленные уголки ойкумены — от Скандинавии до современной Турции и Северной Африки.

Эти результаты противоречат устоявшемуся представлению о готах как о скандинавском народе, мигрировавшем на юг, в Восточное Средиземноморье. «Если бы готская идентичность определялась прежде всего биологическим происхождением из Скандинавии, мы бы не увидели такой картины», — утверждает антрополог Светослав Стамов из Национального исторического музея Болгарии.

Готы проживали в Восточной Европе по меньшей мере с III века н. э. и оставались там на протяжении столетий. Они часто селились вблизи границ Римской империи, то сражаясь на ее стороне, то выступая против. Одна из групп готов — вестготы — в 410 году н. э. захватила и разграбила Рим, что ускорило падение Западной Римской империи.

Тем не менее, готы остаются одной из наименее изученных групп в истории. Большая часть информации о них исходит от римских авторов, которым не всегда можно доверять. Римские писатели нередко использовали ярлыки вроде «готы», «кельты» или «скифы» для обозначения соседних народов, о которых им было мало что известно.

Невероятно разнородное сообщество

Стамов и его коллеги секвенировали геномы 38 человек из двух болгарских памятников. По мнению исследователей, захоронения можно идентифицировать как готские на основании характерных бус и украшений, погребальных обрядов и следов искусственной деформации черепа.

Некрополь рядом с так называемым Аулом хана Омуртага относился, по-видимому, к епископальной резиденции готов и датируется примерно 350–489 годом н. э. Это место осторожно связывают с Вульфилой, одним из первых христианских епископов у готов.

Вторая группа образцов была взята из более раннего некрополя Акве Калиде приблизительно 320–375 годов н. э. Это место было римским бальнеологическим и банным комплексом, а не кладбищем, однако там захоронено несколько тел.

«У одного из образцов была искусственная деформация черепа, что нехарактерно для римского времени и говорит о принадлежности к иной культуре», — отмечает Стамов.

Результаты исследования опубликованы на bioRxiv. Люди в обоих захоронениях значительно различались генетически, но и те, и другие имели смешанное происхождение.

Их родословная вела в такие удаленные друг от друга регионы, как Скандинавия, Кавказ, Левант, Анатолия (современная Турция), Восточная Азия (современная Монголия), Египет и Тропическая Африка.

«Это было невероятно разнородное сообщество», — подчеркивает Стамов.

Ключевую роль здесь, вероятно, сыграло арианство — раннее течение в христианстве. «Оно было очень открытым для всех. Арианином мог стать любой», — объясняет археолог Тодор Чобанов из Института балканистики и Центра фракологии в Софии, соавтор исследования.

Недостаточно репрезентативная выборка

Сами по себе идеи, что готы были «сложным и неоднородным обществом» и «происхождение человека и его этническая идентичность не были жестко привязаны друг к другу», небезынтересны, оценивает историк Джеймс Харланд из Боннского университета. Однако по его мнению, для репрезентативной выборки было секвенировано недостаточно геномов. Кроме того, нельзя надежно определить этническую принадлежность человека по его материальной культуре — иными словами, наличие готских артефактов не означает, что погребенные действительно были готами.

Харланд допускает, что ключевую роль в формировании готской идентичности могла сыграть Римская империя, поскольку различные группы взаимодействовали с ней, то сотрудничая, то противоборствуя.