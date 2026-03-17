Ветеран ВВС рассказал об НЛО, отключивших американские ядерные ракеты

Бывший офицер ВВС США Роберт Салас, отвечавший за запуски ракет, рассказал, что во время холодной войны некие неопознанные летающие объекты (НЛО) якобы отключили американское ядерное оружие, не сделав ни единого выстрела. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Салас, которому сейчас 85 лет, стал гостем подкаста Дэнни Джонса и рассказал, что 20 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman I были выведены из строя неизвестной силой, сумевшей прорвать всю защиту на авиабазе Мальмстром в штате Монтана в 1967 году.

По словам Саласа, 16 и 24 марта того года охранники базы сообщили о странных, быстро движущихся огнях в небе, которые внезапно останавливались и зависали в воздухе, а также излучали яркое красное свечение перед тем, как американские межконтинентальные баллистические ракеты, спрятанные под землей, были выведены из строя.

Салас, один из двух офицеров, находившихся внутри подземной капсулы управления запуском во время холодной войны, заявил, что охранники были убеждены, что это не советские самолеты, готовящиеся к атаке. Ветеран ВВС подчеркнул, что убежден в существовании разумных внеземных цивилизаций, посетивших Землю, чтобы предотвратить Третью мировую войну, которая могла бы привести к ядерной катастрофе.

По словам Саласа, расследование, проведенное компанией Boeing, не смогло установить причину отключения боеголовок. Он подчеркнул, что в американских ракетных комплексах была предусмотрена защита от электромагнитных помех. В Boeing якобы пришли к выводу, что ни одно обычное устройство или испытание не могло одновременно повлиять на все десять ракет, поскольку каждая ракета была размещена в отдельной шахте.

Как утверждает ветеран, после инцидента на базе Мальмстром сотрудники Управления специальных расследований ВВС приказали ему и его командиру подписать строгие обязательства о неразглашении информации, пригрозив тюрьмой за любой рассказ об этом событии.

В феврале 2026 года президент США Дональд Трамп поручил Пентагону опубликовать правительственные документы о внеземной жизни и НЛО. Незадолго до этого экс-глава США Барак Обама заявил, что верит в существование внеземной жизни. В то же время Обама подчеркнул, что за время своего президентства он не видел никаких доказательств контакта инопланетян с землянами.