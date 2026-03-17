В России открыли предзаказы на Huawei MateBook GT 14

М.Видео объявила о старте предзаказов на ноутбук HUAWEI MateBook GT 14. Ноутбук оснащён 14,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K с поддержкой частоты обновления до 144 Гц и яркостью до 1000 нит. И это не всё.

Корпус ноутбука сделан из алюминиевого сплава. Вес устройства составляет 1,49 кг, а толщина — 15,3 мм. Ноутбук доступен в сером цвете и может быть оснащён 16 или 32 ГБ оперативной памяти. В устройстве используются процессоры Intel Core Ultra — версии Ultra 7 и Ultra 5 первого поколения.

Для охлаждения используется система с двумя вентиляторами и графеновыми элементами теплопроводности.

Батарея ёмкостью 70 Вт·ч обеспечивает до 15 часов работы без подзарядки. Также в ноутбуке установлена улучшенная антенна.

Стоимость устройства в магазинах М.Видео:

Версия с Core Ultra 7, 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти — 119 999 рублей;

Версия с Core Ultra 5 и 32 ГБ — 109 999 рублей;

Версия с Core Ultra 5 и 16 ГБ — 99 999 рублей.

С 17 по 23 марта покупатели получат подарок на выбор: планшет Huawei MatePad SE или монитор Huawei MateView SE.