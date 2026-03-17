Что ученые обнаружили в образцах с астероида Рюгу

Японские исследователи обнаружили в образцах с астероида Рюгу полный набор нуклеобаз, то есть молекул, из которых складываются ДНК и РНК.

Результаты опубликованы в журнале Nature Astronomy и усиливают идею о том, что «кирпичики» жизни могли попадать на раннюю Землю вместе с углеродистыми астероидами.

Что именно нашли и почему это важно

Нуклеобазы можно представить как «буквы» биологического алфавита. Из них собираются цепочки РНК, а затем и ДНК. В 2023 году в материале Рюгу уже находили урацил, одну из четырех баз РНК. Теперь команда показала, что набор полный и для РНК, и для ДНК.

В образцах нашли все пять «основных букв» биологического алфавита — урацил, аденин, гуанин, цитозин и тимин. ДНК, знаменитая двойная спираль, хранит генетический «план», а РНК чаще выступает как курьер, доставляющий инструкции к клеточным «строителям».

Как эти образцы вообще оказались на Земле

Источник редкий еще и потому, что материал не прошел через атмосферу, как метеориты. В 2014 году японский аппарат Hayabusa-2 отправился к Рюгу, небольшому астероиду около 900 метров в поперечнике. Он преодолел примерно 300 миллионов километров, сел на поверхность, взял две порции породы. Каждая весила 5,4 грамма, после чего капсула с образцами вернулась на Землю в 2020 году.

Это не значит, что на Рюгу была жизнь

Авторы подчеркивают, что находка не является доказательством существования организмов на астероиде.

«Это не значит, что жизнь существовала на Рюгу. Присутствие нуклеобаз скорее говорит о другом, первичные астероиды способны образовывать и сохранять молекулы, важные для химии, связанной с происхождением жизни», — сказал AFP ведущий автор работы Тосики Кога.

Согласно новому исследованию, результаты «демонстрируют широкое распространение» таких соединений в Солнечной системе и поддерживают гипотезу, что углеродистые астероиды могли пополнить «добиологический химический запас» ранней Земли.

Сравнение с астероидом Бенну и метеоритами

Важный фон дает другая миссия. В прошлом году похожие строительные блоки нашли в материале, который НАСА доставило с астероида Бенну. Кроме того, нуклеобазы ранее выявляли и в метеоритах Оргей и Мерчисон, то есть в обломках астероидов, упавших на Землю.

Астробиолог Сесар Менор Сальван из Университета Алькала, не участвовавший в исследовании, отдельно отметил:

«Эти результаты не предполагают, что происхождение жизни произошло в космосе. Но вместе с данными по Бенну, становится гораздо понятнее, какие органические вещества способны формироваться в добиологических условиях "где угодно во Вселенной"».

Неожиданная связь с аммиаком

Для новой работы команда сравнила, сколько каждой нуклеобазы обнаруживается в разных «космических камнях». Количества, как выяснилось, меняются в зависимости от истории конкретного тела.Самая интригующая деталь, ученые увидели корреляцию между соотношениями нуклеобаз и концентрацией аммиака, еще одного ключевого вещества для живой химии.

«Поскольку ни один известный механизм образования не предсказывает такой связи, этот результат может указывать на ранее не распознанный путь формирования нуклеобаз в материалах ранней Солнечной системы», — сказал Кога.

Исследователь Морган Кейбл из Университета Виктории в Веллингтоне, также не участвовавшая в работе, назвала именно эту часть результата «уникальной». По ее словам, находка важна для понимания того, как жизненно значимые молекулы могли возникать и в итоге «подтолкнуть» появление жизни на Земле.