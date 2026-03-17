Пользователь пожаловался на выцветший за день MacBook Neo

Пользователь TikTok с ником @312techie опубликовал видео, на котором, по его утверждению, демонстрируется выцветание зеленого MacBook Neo после нескольких часов воздействия солнечного света.

По словам владельца, ноутбук был оставлен на диване с лежащим поверх iPad, в результате чего закрытые участки сохранили первоначальный цвет, тогда как открытые зоны заметно посветлели и стали «серыми».

Ситуация вызвала неоднозначную реакцию подписчиков. Часть аудитории поставила под сомнение достоверность видео, указывая на малую вероятность столь быстрого выцветания покрытия. Другие пользователи допустили наличие производственного дефекта и выразили обеспокоенность возможным снижением качества материалов в бюджетной линейке Apple.

На текущий момент подтверждений проблемы из независимых источников не было. Окончательные выводы можно будет сделать только после проведения воспроизводимых тестов в контролируемых условиях.

В начале 2025 года в соцсетях начали распространяться фотографии и видео, на которых оранжевые модели iPhone 17 Pro якобы выгорали до розового цвета. Однако, судя по всему, это были фейки: в дальнейшем жалоб на подобные проблемы не поступало.