Ученые раскрыли 60-летнюю тайну магнетизма Луны

Британские ученые раскрыли тайну магнетизма Луны, которая оставалась неразрешенной около 60 лет. Лунные породы возрастом 3,5 млрд лет, доставленные на Землю миссиями «Аполлон», демонстрировали признаки интенсивного магнитного поля, иногда сравнимого с магнитным полем Земли и даже превышающего его.

Но Луна намного меньше нашей планеты и не обладает такой внутренней энергией и динамикой ядра. Поэтому ученые не ожидали увидеть сильные магнитные характеристики.

В ходе нового исследования команда из Оксфордского университета в Великобритании пришла к выводу, что эти сигнатуры могут свидетельствовать о внезапных временных всплесках магнетизма, вызванных древними геологическими процессами. Эти процессы произошли задолго до того, как миссия «Аполлон» добралась до Луны.

Исследователи повторно изучили образцы лунных пород. Оказалось, что породы с более сильным магнетизмом имели гораздо более высокое содержание титана.

Затем команда провела компьютерное моделирование. Согласно его результатам, таяние богатого титаном материала вблизи границы между ядром и мантией Луны могло на короткое время увеличить тепловой поток от ядра. Это вызвало или усилило динамо-активность и магнитное поле, а также создало богатые титаном потоки лавы.

Периоды интенсивного магнетизма, вероятно, длились несколько тысяч лет. Это очень короткий срок по отношению к общей истории Луны. Ученые отметили, что новые образцы лунных пород, которые планируется добыть в ходе будущих миссий, помогут раскрыть более полную картину, сообщает Nature Geoscience.

