Космическую ракету «Союз-2.1а» приготовили к запуску на Байконуре

Космическую ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» установили на восстановленный стартовый стол на Байконуре (Казахстан) перед первым пуском после ремонта. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» в Telegram-канале.

Отмечается, что пуск ракеты запланирован 22 марта.

«Роскосмос» объявил о завершении ремонта площадки на Байконуре 3 марта.

В конце ноября прошлого года некоторые элементы стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты «Союз-2.1а». Специалисты обнаружили это, когда произвели осмотр места запуска. В «Роскосмосе» после инцидента заверили, что для восстановления стола есть все необходимые резервные элементы.

В феврале этого года NASA отложило высадку на Луну на целый год из-за проблем с финансированием. Запуск пилотируемой миссии к Луне Artemis II был запланирован на март 2026 года.