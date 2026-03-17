Началась разработка iPhone 19e

Одним из главных минусов недавно представленного iPhone 17e называют отсутствие технологии ProMotion. Смартфон оснащён стандартным OLED-дисплеем на базе LTPS OLED с фиксированной частотой обновления 60 Гц, что уже выглядит устаревшим на фоне конкурентов.

© Apple

Тем не менее, последние отраслевые утечки намекают на то, что Apple постепенно намерена устранить этот технологический разрыв. Процесс будет поэтапным: сначала изменения затронут более дорогие модели, а затем доберутся и до доступных устройств. По данным аналитика Минг-Чи Куо, компания уже завершает планирование следующего поколения — iPhone 18e.

При этом южнокорейское издание ZDNet Korea сообщает о ещё более дальних перспективах: модель iPhone 19e, ожидаемая примерно в 2028 году, может стать первой в бюджетной линейке с экраном на базе LTPO OLED. Эта технология позволяет динамически изменять частоту обновления — от 1 до 120 Гц, что обеспечивает более плавную анимацию интерфейса и одновременно снижает энергопотребление, продлевая время автономной работы.

Такое развитие событий укладывается в общую стратегию Apple: компания стремится постепенно переносить передовые технологии в более доступные устройства, сохраняя при этом различия между сегментами. В частности, для флагманских моделей разрабатывается усовершенствованный стандарт LTPO+, который позволит им оставаться на шаг впереди. Это создаёт пространство для внедрения обычного LTPO в более дешёвые устройства, такие как iPhone 19e.

Однако реализация этих планов не гарантирована. Если производство LTPO+ столкнётся с техническими сложностями или задержками, Apple может отложить внедрение LTPO в бюджетные модели, чтобы сохранить чёткую градацию между устройствами. В таком случае даже к 2028 году более доступные iPhone рискуют остаться с устаревшими 60-герцовыми панелями.

В более широком контексте стоит отметить, что уже сейчас большинство Android-смартфонов среднего сегмента предлагают экраны с частотой 90–120 Гц, а иногда и адаптивные панели. Поэтому сохранение 60 Гц в устройствах стоимостью около 40 000 рублей к 2028 году выглядело бы крайне спорным решением.

Если же прогнозы оправдаются, переход на LTPO станет важным шагом навстречу пользователям: он позволит получить ключевые преимущества флагманских дисплеев — плавность и энергоэффективность — без необходимости переплачивать за топовые версии.