Началась разработка iPhone 19e: смартфон получит экран LTPO OLED
Одним из главных минусов недавно представленного iPhone 17e называют отсутствие технологии ProMotion. Смартфон оснащён стандартным OLED-дисплеем на базе LTPS OLED с фиксированной частотой обновления 60 Гц, что уже выглядит устаревшим на фоне конкурентов.
Тем не менее, последние отраслевые утечки намекают на то, что Apple постепенно намерена устранить этот технологический разрыв. Процесс будет поэтапным: сначала изменения затронут более дорогие модели, а затем доберутся и до доступных устройств. По данным аналитика Минг-Чи Куо, компания уже завершает планирование следующего поколения — iPhone 18e.
При этом южнокорейское издание ZDNet Korea сообщает о ещё более дальних перспективах: модель iPhone 19e, ожидаемая примерно в 2028 году, может стать первой в бюджетной линейке с экраном на базе LTPO OLED. Эта технология позволяет динамически изменять частоту обновления — от 1 до 120 Гц, что обеспечивает более плавную анимацию интерфейса и одновременно снижает энергопотребление, продлевая время автономной работы.
Такое развитие событий укладывается в общую стратегию Apple: компания стремится постепенно переносить передовые технологии в более доступные устройства, сохраняя при этом различия между сегментами. В частности, для флагманских моделей разрабатывается усовершенствованный стандарт LTPO+, который позволит им оставаться на шаг впереди. Это создаёт пространство для внедрения обычного LTPO в более дешёвые устройства, такие как iPhone 19e.
Однако реализация этих планов не гарантирована. Если производство LTPO+ столкнётся с техническими сложностями или задержками, Apple может отложить внедрение LTPO в бюджетные модели, чтобы сохранить чёткую градацию между устройствами. В таком случае даже к 2028 году более доступные iPhone рискуют остаться с устаревшими 60-герцовыми панелями.
В более широком контексте стоит отметить, что уже сейчас большинство Android-смартфонов среднего сегмента предлагают экраны с частотой 90–120 Гц, а иногда и адаптивные панели. Поэтому сохранение 60 Гц в устройствах стоимостью около 40 000 рублей к 2028 году выглядело бы крайне спорным решением.
Если же прогнозы оправдаются, переход на LTPO станет важным шагом навстречу пользователям: он позволит получить ключевые преимущества флагманских дисплеев — плавность и энергоэффективность — без необходимости переплачивать за топовые версии.