На Солнце произошла крупная вспышка с выбросом плазмы в сторону Земли

Крупная вспышка с выбросом плазмы в сторону Земли произошла на Солнце. Об этом рассказала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

«Неожиданно сильная вспышка уровня M2.8 зарегистрирована на Солнце сразу несколькими средствами слежения. Пик события наблюдался в 15:15 по Москве. Взрыв произошел вблизи центра солнечного диска и сопровождался очевидным выбросом плазмы в сторону Земли», — говорится в публикации.

Как уточнили в ИКИ РАН, во время вспышки был также разрушен и выброшен в космос находившийся вблизи эпицентра протуберанец среднего размера. Он дополнительно увеличит массу выброшенного газа.

На Солнце завершился всплеск геомагнитной активности

Событие относится к категории довольно редких фронтальных ударов. По Земле может ударить центр плазменной структуры.

По предварительным данным, ожидается магнитная буря уровня G3, которая станет самой сильной за два месяца.

При этом выброс может достичь планеты уже в середине дня в среду. Однако, как сообщили в ИКИ РАН, это может произойти и позже.

До этого врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, что здоровые люди не ощущают магнитные бури, поскольку их организм адаптирован к возмущениям магнитного поля. В этот период они могут испытывать лишь легкую сонливость, поскольку сосудистая система компенсирует изменения внешнего атмосферного давления.

Специалист объяснила, что с неприятными симптомами сталкиваются только пациенты с поврежденными сосудами, в числе которых люди с диабетом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями и курящие. На фоне магнитных бурь у них возникают головные боли, усталость, раздражительность, сильная сонливость и упадок сил.

Ранее россиянам объяснили, как подготовиться к магнитным бурям.