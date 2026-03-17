Хакер взломал камеры видеонаблюдения по всей Украине

Хакер PalachPro заявил, что ему удалось взломать шесть тысяч уличных, придомовых и скрытых камер видеонаблюдения по всей Украине. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам PalachPro, он получил доступ к камерам «административного, военного и городского пользования». Хакер заявил, что это может помочь отследить перемещения украинского вооружения, солдат ВСУ и сотрудников силовых ведомств.

В конце февраля хакеры PalachPro и Dark Warios заявили, что получили данные о расположении воинских частей ВСУ в Харьковской области в результате взлома сайтов областных администраций. Хакеры утверждали, что в их распоряжение попала закрытая информацию о солдатах ВСУ: ФИО, звания и прописки.

Кроме того, хакеры узнали личные данные и Telegram-аккаунты сотрудников украинских администраций, а также их логины и пароли.

В конце января хакеры PalachPro и EOS сообщили о взломе мессенджера, который используется украинскими военными для связи друг с другом. Хакеры подчеркивали, что атака прервала все виды коммуникаций - обмен сообщениями, звонки и передачу файлов.