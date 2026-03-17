Астрономы обнаружили новый астероид с помощью советского телескопа

Российские астрономы из Крыма обнаружили новый околоземный астероид с помощью модернизированного советского телескопа «Синтез». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным ученых, астероид диаметром около 50 метров недавно прошел на расстоянии чуть менее трех миллионов километров от Земли. Он регулярно пересекает орбиту планеты. По словам научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова, такой объект потенциально мог бы считаться опасным, однако из-за относительно небольшого размера серьезной угрозы для Земли не представляет.

Обнаружить небесное тело удалось благодаря специальной технологии обработки изображений: телескоп делает сотни снимков одного участка неба, после чего кадры программно объединяются, и слабые объекты становятся заметнее.

Телескоп «Синтез» был модернизирован: его советская механика сохранилась, но к основной трубе добавили современный телескоп и программное обеспечение для автоматического наведения. За четыре года программы крымские астрономы обнаружили около 1200 астероидов. Новый объект снова приблизится к Земле примерно через два года, передает «Радиоточка НСН».