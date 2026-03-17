У берегов Японии обнаружили десятки новых видов морских организмов

Экспедиция обнаружила новые виды морских организмов у берегов Японии

Ученые нашли 38 ранее неизвестных видов морских организмов в океанских глубинах у берегов Японии. Об этом говорится на официальном сайте международной научной экспедиции.

Исследования проводились с судна Yokosuka с помощью глубоководного аппарата Shinkai 6500. Ученые собрали более 528 образцов. Среди находок — стеклянная губка с уникальным скелетом из кремнезема. Внутри нее обнаружены два новых вида многощетинковых червей: Dalhousiella yabukii и Leocratides watanabeae.

Сама губка может представлять новый вид. Ее скелет напоминает ажурную стеклянную конструкцию и защищает организм от хищников.

В числе других находок — 33 вида моллюсков, 23 вида кольчатых червей, 11 видов членистоногих, пять видов немертин, четыре вида иглокожих, три вида кишечнополостных и один вид мшанок. В районе подводных гор Ситийо обнаружены коралловые сообщества, скопления губок и пять новых видов галатеид — глубоководных ракообразных, похожих на омаров.

Пока 28 организмов считаются потенциально новыми и ожидают официального описания и классификации.