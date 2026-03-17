Обнаружена уязвимость в загрузчике Qualcomm

В сфере мобильных операционных систем Android выявлена критическая уязвимость, которая может побудить производителей пересмотреть политику блокировки загрузчиков на смартфонах. Исследователи обнаружили метод обхода ограничений в архитектуре загрузчика Qualcomm, позволяющий на отдельных современных флагманских устройствах выполнять неподписанный код и разблокировать bootloader, ранее считавшийся почти неизменяемым. Об этом сообщает издание pepelac.news.

Уязвимость связана с механизмом загрузки модуля Generic Bootloader Library. На аппаратах с Android 16 загрузчик Qualcomm пытается загрузить этот компонент из раздела efisp, но проверяет только наличие UEFI-приложения, а не его подлинность, что создаёт возможность подмены содержимого раздела и запуска произвольного кода. Эксплойт, условно названный Qualcomm GBL Exploit, в последнее время активно обсуждается среди разработчиков.

Для реализации этого механизма требуется цепочка дополнительных уязвимостей. Чтобы записать данные в раздел efisp, злоумышленники сначала переводят систему безопасности SELinux из режима строгого контроля в permissive. Это стало возможным из-за ошибки в команде fastboot oem set-gpu-preemption, которая принимает дополнительные параметры без проверки, позволяя добавить параметр запуска системы, изменяющий режим SELinux и продолжающий атаку.

На практике такая цепочка уже использовалась для разблокировки загрузчиков на нескольких новых устройствах, включая Xiaomi 17, Redmi K90 Pro Max и POCO F8 Ultra, которые основаны на флагманском чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Qualcomm подтвердила наличие проблемы и сообщила, что исправления были переданы производителям смартфонов в начале марта 2026 года. Пользователям рекомендуется устанавливать обновления безопасности, хотя они, вероятно, закроют эту возможность для разблокировки загрузчика.