Найдена древнейшая окаменелая клоака

Палеонтологи обнаружили в отложениях Тюрингенского Леса в Германии древнейшую окаменелую клоаку. Об этом сообщает ScienceAlert.

След принадлежит существу размером около девяти сантиметров, которое, судя по всему, просто присело отдохнуть в грязи. Отпечаток, оставленный небольшой рептилией около 295 миллионов лет назад, сохранил уникальные анатомические детали. На окаменелости, получившей название Cabarzichnus pulchrus, четко видны брюшные чешуйки, а у основания хвоста — характерное отверстие. Предыдущий рекорд принадлежал окаменелости возрастом 120 миллионов лет.

Исследователи отмечают, что форма и расположение этого органа у ранней рептилии больше напоминают анатомию современных черепах, ящериц и змей, чем динозавров или крокодилов. Открытие подтверждает, что клоака была свойственна уже первым амниотам. По словам палеонтологов, такие следы — настоящая удача, ведь они сохраняют детали мягких тканей, которые почти никогда не доходят до нас в виде окаменелостей.

