Биологи: пчелы выбирают цветы так же, как люди — рестораны

В мире растений выживание зависит от способности привлечь опылителей. Традиционно считалось, что в этой гонке вооружений побеждают обладатели самых ярких лепестков и сильных ароматов. Однако исследование от ученых из Киотского университета и Национальной организации сельскохозяйственных и пищевых исследований Японии, опубликованное в журнале Functional Ecology, доказывает: социальный инстинкт насекомых может быть важнее внешней привлекательности цветка, пишет Earth.com.

Сигнал «здесь есть еда»

Биологи давно знают, что у пчел и шмелей есть врожденные цветовые предпочтения. Но, как выяснилось, насекомые не просто ищут яркие пятна — они внимательно наблюдают за поведением коллег. Если на цветке уже сидит «посетитель», для пролетающей мимо пчелы это служит надежным сигналом: здесь есть нектар, и тратить время на поиски в другом месте не нужно.

«Мне стало интересно, как использование социальной информации опылителями влияет на репродуктивный успех растений», — поясняет соавтор исследования Лина Кавагути.

Эксперимент в полетной арене

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые создали искусственную экосистему и задействовали шмелей вида Bombus ignitus. В арене установили несколько зон с искусственными цветами разных цветов, наполненными сахарным сиропом.

На первом этапе шмели привыкали к белым цветам. Затем количество нектара в них уменьшили и добавили две новые ярко окрашенные зоны. В некоторых случаях ученые размещали на одном из участков реалистичные муляжи пчел, имитируя «предыдущих посетителей».

Результаты оказались красноречивыми:

При отсутствии «примера» 90% насекомых выбирали цветы своего любимого, генетически предопределенного цвета. При наличии «посетителей» шмели массово меняли предпочтения. Они летели туда, где уже сидели другие насекомые, даже если цвет самих лепестков был для них менее привлекательным.

«Эффект присоединения к большинству»

Ученые называют это «эффектом подражания». Чужое присутствие запускает цепную реакцию: другие пчелы замечают активность, приземляются рядом, тем самым делая это место еще более заметным для следующих групп. В итоге социальная информация полностью нивелирует преимущество яркой окраски.

Оказывается, цветку вовсе не обязательно тратить ресурсы на самые яркие пигменты. Достаточно зацвести чуть раньше остальных и успеть привлечь первых случайных разведчиков. Если старт будет удачным, «социальное эхо» обеспечит растению приток опылителей на весь сезон.

Исследователи полагают, что даже минимальное преимущество в скорости привлечения первого гостя может определять, какой вид растений будет процветать, а какой — исчезнет.

Это открытие не только дополняет теорию естественного отбора, но и может быть использовано в сельском хозяйстве для оптимизации опыления культур, которые традиционно считаются менее привлекательными для насекомых.