Неанонсированный игровой смартфон Lenovo попал в объективы камер

Lenovo, похоже, ждёт “возвращение” на рынок игровых смартфонов. В Сети появились фотографии устройства с брендом Legion, но про него официальной информации нет.

Недавно на одном из мероприятий компании в Китае заметили сотрудника Lenovo с неизвестным смартфоном под брендом Legion. Сзади в верхнем левом углу расположен прямоугольный блок камер. В нём размещены три камеры и вспышка, а ниже находится крупный логотип Legion.

Интересно, что дизайн выглядит более классическим, чем у того же Lenovo Legion Phone Duel 2.

Последним смартфоном серии был Lenovo Legion Y70, выпущенный в августе 2022 года. Он получил Snapdragon 8+ Gen 1, экран OLED диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 144 Гц и специальную систему охлаждения.

Официального анонса пока не было.