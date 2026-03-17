Названы лучшие субфлагманские смартфоны стоимостью до 44 тысяч рублей

Названы лучшие субфлагманские смартфоны от 32 до 44 тысяч рублей
Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти выгодных субфлагманских смартфонов.
Открывает список Google Pixel 9a за 32,4 тыс. руб., оснащенный компактным P-OLED-экраном на 6,3 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 2700 нит, фирменным чипом Tensor G4, двойной камерой на 48 и 13 Мп и аккумулятором емкостью 5100 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Гаджет также выделяется наличием защиты IP68, стереодинамиков, NFC и «чистого» Android с поддержкой обновлениями до 7 лет.
Следом идет Xiaomi 15T, который при цене 35,2 тыс. руб. может похвастаться 6,38-дюймовым AMOLED-экраном с 1,5K-разрешением, частотой 120 Гц и яркостью до 3200 нит, чипом MediaTek Dimensity 8400 Ultra, тройной камерой на 50, 50 и 12 Мп, батареей на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, защитой IP68, NFC, ИК-портом и стереодинамиками с Dolby Atmos.
На третьем месте оказался Samsung Galaxy S25 FE с экраном Dynamic LTPO AMOLED 2X на 6,7 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и и яркостью до 1900 нит, фирменным чипом Exynos 2400, тройной камерой с разрешением 50, 8 и 12 Мп, а также аккумулятором емкостью 4900 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Среди прочих особенностей отмечают наличие защиты по стандарту IP68, стереозвука, NFC, беспроводной зарядки и ПК-режима Samsung DeX при подключении к ТВ или монитору. В России смартфон можно купить за 40,9 тыс. руб.
В топ также вошли OnePlus 15R и Honor 400 Pro стоимостью 41,9 и 43,8 тыс. руб. соответственно.