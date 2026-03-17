Названы лучшие субфлагманские смартфоны стоимостью до 44 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти выгодных субфлагманских смартфонов.

© OnePlus

Открывает список Google Pixel 9a за 32,4 тыс. руб., оснащенный компактным P-OLED-экраном на 6,3 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 2700 нит, фирменным чипом Tensor G4, двойной камерой на 48 и 13 Мп и аккумулятором емкостью 5100 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Гаджет также выделяется наличием защиты IP68, стереодинамиков, NFC и «чистого» Android с поддержкой обновлениями до 7 лет.

Следом идет Xiaomi 15T, который при цене 35,2 тыс. руб. может похвастаться 6,38-дюймовым AMOLED-экраном с 1,5K-разрешением, частотой 120 Гц и яркостью до 3200 нит, чипом MediaTek Dimensity 8400 Ultra, тройной камерой на 50, 50 и 12 Мп, батареей на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, защитой IP68, NFC, ИК-портом и стереодинамиками с Dolby Atmos.

На третьем месте оказался Samsung Galaxy S25 FE с экраном Dynamic LTPO AMOLED 2X на 6,7 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и и яркостью до 1900 нит, фирменным чипом Exynos 2400, тройной камерой с разрешением 50, 8 и 12 Мп, а также аккумулятором емкостью 4900 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Среди прочих особенностей отмечают наличие защиты по стандарту IP68, стереозвука, NFC, беспроводной зарядки и ПК-режима Samsung DeX при подключении к ТВ или монитору. В России смартфон можно купить за 40,9 тыс. руб.

В топ также вошли OnePlus 15R и Honor 400 Pro стоимостью 41,9 и 43,8 тыс. руб. соответственно.