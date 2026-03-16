Новый тип экзопланет: астрономы открыли расплавленные миры с океанами магмы

Астрономы описали новый класс экзопланет - миры с океанами расплавленной магмы и гигантскими запасами серы в глубинах.

Что такое экзопланеты нового типа

Открытие стало возможным благодаря наблюдениям космического телескопа Уэбба за экзопланетой L 98-59 d в 35 световых годах от Земли. Прежде её считали каменистой суперземлёй, однако новые данные - подтверждённые наземными наблюдениями - полностью изменили эту картину. Диаметр планеты в 1,6 раза превышает земной, плотность оказалась аномально низкой, а атмосфера насыщена огромными объёмами сероводорода. Ни под один из известных планетных классов L 98-59 d не подошла.

Магматический океан и серная атмосфера

Компьютерное моделирование показало, что поверхность планеты покрыта мантией из расплавленного силиката, напоминающего земную лаву, а под ней плещется магматический океан с колоссальными залежами серы. Именно он поддерживает плотную сероводородную атмосферу и делает этот мир "расплавленным" в буквальном смысле.

Что это означает для науки

"Категории, которые астрономы используют для описания малых планет, могут оказаться слишком простыми", - отметил доктор Харрисон Николлс из Оксфорда.

Жизнь на подобной экзопланете невозможна, однако само её существование свидетельствует о куда большем разнообразии миров за пределами Солнечной системы, чем считалось прежде.

Часто задаваемые вопросы об экзопланетах нового типа

Что такое экзопланета L 98-59 d?

Это экзопланета в 35 световых годах от Земли, ставшая первым представителем нового класса - расплавленных миров с магматическими океанами.

Чем новый тип планет отличается от известных?

Главные признаки - мантия из расплавленного силиката и подповерхностный магматический океан с огромными запасами серы, поддерживающий плотную атмосферу из сероводорода.

Как телескоп Уэбба помог в открытии?

Инфракрасный инструмент телескопа позволил получить данные о составе атмосферы и плотности планеты с беспрецедентной точностью.