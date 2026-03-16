Священные пиры галлов раскрыли тысячи костей под бургундским курганом

В департаменте Сона-и-Луара, на возвышенности в нескольких километрах от бургундского городка Турнус, под двумя земляными курганами скрывалось святилище, которое галлы и их потомки использовали непрерывно с конца железного века вплоть до конца IV века нашей эры.

Обнаружить его помог беспилотник - в 2020 году лазерное сканирование с воздуха выявило подземные аномалии, которые при последующих раскопках оказались культовым комплексом с исключительной сохранностью. Под первым курганом располагалось большое прямоугольное здание с главным залом, под вторым - соседний храм.

Судя по следам перестроек, святилище регулярно обновляли. Около 325 года нашей эры была наиболее масштабная реконструкция. Пол подняли примерно на двадцать сантиметров, у входа появился вестибюль, внутри вдоль стен протянулись две длинные скамьи. По всей видимости, зал служил местом для священных пиршеств - об этом говорят почти десять тысяч костей курицы, свиньи, щуки и линя, а также фрагменты керамических и стеклянных чаш.

Среди прочих предметов - около двадцати монет эпохи Римской империи, более двух десятков костяных и металлических булавок, несколько украшений, в том числе золотых. Высокое качество инвентаря привело исследователей к выводу, что доступ в святилище был, по всей видимости, привилегией местной элиты.