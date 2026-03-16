Ученые зафиксировали в космосе свечение, сопровождающее гибель крупных звезд

Астрономы зафиксировали в космосе свечение, связанное с гибелью массивных быстровращающихся звезд. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Оптическое свечение, наблюдаемое после мощного гамма-всплеска, было зарегистрировано одним из аппаратов Глобальной сети телескопов-роботов МАСТЕР. Первым же событие зарегистрировал телескоп FERMI.

— Телескоп МАСТЕР-OAFA, расположенный в Аргентине, обнаружил источник гамма-всплеска GRB 260207A в оптическом диапазоне, — говорится в материале.

Гамма-всплески (RGB) представляют собой одни из самых ярких событий во Вселенной, сопровождающие гибель очень массивных быстровращающихся звезд. Энергия, выделяемая в течение нескольких секунд, превышает общее излучение Солнца за все его 10 миллиардов лет существования. Подобные явления в галактике происходят крайне редко и видны с самых удаленных окраин Вселенной. После всплеска, обнаруживаемого космическими обсерваториями, возникает так называемое оптическое послесвечение, которое исследуется с помощью наземных телескопов.

Младший научный сотрудник лаборатории космического мониторинга ГАИШ МГУ Аристарх Часовников отметил, что поведение кривых блеска гамма-всплесков через несколько часов после события хорошо изучено, однако ранние наблюдения имеют критическое значение для понимания механизмов выделения и излучения огромного количества энергии.

— Особенности изменения яркости, характер затухания гамма-всплеска, даже просто его длительность позволяют делать выводы не только о звезде, которая его породила, но и об устройстве нашей Вселенной в целом, — приводят его слова в материале.

В прошлом году астрономы из Оксфордского университета обнаружили самый крупный вращающийся объект, который представляет собой гигантскую цепь из 14 галактик, расположенную в 140 миллионах световых лет от Земли.