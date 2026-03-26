Почему загадочный язык цивилизации долины Инда ставит ученых в тупик

Приблизительно 4 000 лет назад расцвела одна из старейших цивилизаций на Земле — цивилизация долины Инда, существовавшая на территории современного Пакистана, западной Индии, восточного Ирана и частей Афганистана. Причем письменность этой цивилизации не расшифрована и по сей день. Портал livescience.com рассказал, почему.

© Wikipedia

Индская цивилизация процветала примерно между 2600 и 1900 годами до н.э. До нашего времени дошли тысячи артефактов, содержащие образцы индской письменности. Как правило, сохранившиеся тексты очень короткие — их средняя длина составляет пять символов. К тому же, наука не знает ни одного билингвального текста, записанного на индском, и не владеет какими-либо другими материалами для расшифровки.

Другими словами, у письменности долины Инда нет своего Розеттского камня. Не говоря уже о том, что исследователи не могут сказать, какой именно язык зашифровывает письменность. Некоторые ученые выдвигали теории, что она и вовсе не предназначена для кодировки языка — индская письменность может работать скорее в качестве эмблем, означающих людей или сущности.

Численность символов индской письменность не уточнена, но, скорее всего, их не одна сотня. И пока никто не может сказать наверняка, получится ли расшифровать ее. Даже если получится, короткие тексты и сильно различающиеся мнения специалистов могут привести к тому, что потенциальная расшифровка не получит широкого признания. Теоретически ИИ может помочь в расшифровке языка, но даже так ученым придется в любом случае курировать и поправлять работу искусственного интеллекта.

Хотя по мнению некоторых лингвистов часть работы по расшифровки уже можно считать завершенной — просто широкое научное сообщество пока не признало этот факт. В 1990-х регулярно появлялись монографии, посвященные попыткам расшифровать индскую письменность, но ни одна из них не получила признания. Опять же, по вине длины текстов: они слишком короткие, чтобы убедительно доказать точность любой расшифровки.

ИИ способен помочь исследователям, сгенерировав списки возможных значений тех или иных символов. Однако руководить работой так или иначе необходимо живым людям. Часть лингвистов считает, что искусственный интеллект сыграет решающую роль в расшифровке письменность, но часть настроена более скептически. Даже мощная нейросеть не может компенсировать тот факт, что существующих текстов недостаточно для полной расшифровки, поэтому шансы невелики.

По самым оптимистичным прогнозам, археологам сначала предстоит найти больше текстов. Многие точки цивилизации долины Инда по-прежнему не исследованы, и в теории там можно отыскать более длинные тексты, которые помогут поставить точку в давней лингвистической загадке.