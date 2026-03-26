Правда ли, что в Средние века у всех были плохие зубы?

Популярная культура утверждает, что в Средние века люди повально страдали от гнилых зубов и отвратного запаха изо рта — но в реальности это современный стереотип. Портал medievalists.net рассказал, как в Средневековье относились к гигиене зубов и чем предлагали лечить их.

На самом деле, различные источники, от литературных до медицинских трудов, а также археологические находки, указывают на то, что средневековые люди знали о проблемах с зубами, следили за их внешним видом и беспокоились о неприятном запахе изо рта.

Данный факт прослеживается даже в вымышленных историях, вроде французской «Вдовы из Эфеса». По сюжету женщина, оплакивавшая смерть мужа, зажгла огонь у его тела на кладбище и заявила, что не покинет любимого. Но одной ночью к огню пришел погреться молодой человек. Покинув кладбище, он заметил, что висельника, которого ему поручили охранять, украли — и женщина решила помочь ему. Она заменила пропавшее тело на своего мужа, предварительно выбив ему два зуба и выколов один глаз, чтобы он был больше похож на украденный труп.

Хотя история вымышленная, она отражает идею, что состояние зубов человека могло быть одним из способов опознать личность. Археологи же подтверждают, что зубные проблемы были распространенными, но не повсеместными. Исследование скелетов показало, что процент потери зубов перед смертью в то время составлял примерно 7%. Цифра варьировалась в зависимости от социального статуса человека и условий жизни, и в некоторых контекстах могла достигать 14%. Тем не менее, многие средневековые люди сохраняли большую часть своих зубов в течение жизни, хотя гниение зубов и повреждения так или иначе были. А забота о здоровье зубов была частью повседневной жизни.

Помимо этого, люди и в Средние века уделяли большое внимание внешнему виду зубов и их белизне. Многие литературные источники приписывают непривлекательным персонажам темные или пожелтевшие зубы — они ассоциировались с грубостью и отталкивающей внешностью. Хотя тут можно возразить, что в средневековых описаниях зубов белизну иногда тяжело отличить от яркости, это не отменяет того, что на Западе почернение зубной эмали было нежелательным. Для сравнения, в Японии, напротив, черные зубы считались эстетическим идеалом.

Медицинские авторы Средневековья предоставляли много рецептов, предназначенных для обеления зубов и укрепления десен. Плиний Старший ранее уже предлагал восстанавливать естественный цвет зубов при помощи пасты из селитры, и его последователи продолжили разрабатывать новые методы.

Один из важнейших источников — De curis mulierum, авторство которого приписывают Тротуле Салернской. В нем содержатся два рецепта порошка «для отбеливания зубов»: один фокусируется преимущественно на отбеливании, а другой — на укреплении десен и запахе изо рта. Для борьбы с черными зубами первый рецепт рекомендует втирать в них порошок из пемзы, соли, корицы и гвоздики. А второй предписывает перетереть вместе корицу, гвоздику, аралию, мастику, ладан, пшеницу, полынь, панцири крабов и косточки оливок.

Catholica magistri Salerni, еще один итальянский труд, предлагает другую формулу на основе мастики, слоновой кости и пемзы. Трактат также предлагает натирать зубы измельченным мрамором, смешанным с корицей, костусом и кассией. Похожие рецепты через сто лет появились в работах Альдебрандина Сиенского; он рекомендовал укреплять здоровье зубов порошком из мрамора, белого коралла, костей каракатицы, соли, благовоний и мастики. Рот после этого нужно было прополоскать вином, а зубы — отполировать тряпочкой.

Что касается неприятного запаха изо рта, De curis mulierum рекомендует смесь из вина и цветков мирта. Flos medicinae Salerni приписывает винному супу ряд эффектов, включая очищение кишечника и, как следствие, свежесть дыхания. Монахиня Хильдегарда Бингенская тоже уделяла немало внимания дыханию: она утверждала, что на запах могут повлиять как диета, так и медицинские субстанции. Она рекомендовала, помимо всего прочего, не ложиться спать сразу после приема пищи, а для свежести дыхания — принимать порошок из ароматических ингредиентов, вроде фенхеля и мускатного ореха.

Другими словами, средневековые врачи считали запах изо рта серьезным аспектом презентации человека; в медицинской литературе Салерно приятный запах был неотъемлемой частью надлежащей гигиены рта и зубов.