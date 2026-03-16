Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности (M2.8).
Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
— 16 марта в 15:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4392 (S14E19) зарегистрирована вспышка M2.8
продолжительностью 32 минуты, — сказано в сообщении.
Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури, пишет ТАСС со ссылкой на институт.
14 марта в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что на Земле началась первая продолжительная магнитная буря весны. Примерно с полуночи по московскому времени фиксировалась планетарная магнитная буря.
Ранее Солнце выбросило гигантский протуберанец размером около миллиона километров в направлении своего северного полюса. Однако это явление не отразилось на Земле и других планетах.
Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Первого МГМУ имени Сеченова Ульяна Махова заявила, что влияние магнитных бурь на самочувствие человека индивидуально и зависит от ряда факторов.