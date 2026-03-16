Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности (M2.8).

Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

— 16 марта в 15:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4392 (S14E19) зарегистрирована вспышка M2.8

продолжительностью 32 минуты, — сказано в сообщении.

Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури, пишет ТАСС со ссылкой на институт.

14 марта в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что на Земле началась первая продолжительная магнитная буря весны. Примерно с полуночи по московскому времени фиксировалась планетарная магнитная буря.

Ранее Солнце выбросило гигантский протуберанец размером около миллиона километров в направлении своего северного полюса. Однако это явление не отразилось на Земле и других планетах.

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Первого МГМУ имени Сеченова Ульяна Махова заявила, что влияние магнитных бурь на самочувствие человека индивидуально и зависит от ряда факторов.