Россия опередила Китай по числу интернет-блокировок

Россия опередила Китай по числу ограничений порталов в интернете. По данным GFWatch, в 2023 году количество заблокированных доменов в КНР достигло около 308 тыс. — это стало пиком для страны. При этом дальше статистика пошла на спад и упала до 160 тыс.

При этом в России еще в 2024 году количество заблокированных интернет-ресурсов превысило 400 тыс. Более свежие данные о количестве блокировок аналитики пока не приводят. Но в 2025 году Роскомнадзор сообщал, что объём удалённых материалов увеличился на 59%, достигнув 1,289 млн единиц.

Когда речь заходит о сравнении числа заблокированных доменов в России и Китае, важно понимать, что за этой цифрой стоит, отмечает основатель «Школы китайского языка Валерии Алексеевой», кандидат педагогических наук Валерия Алексеева. Китайский «Великий файрвол» блокирует такие сервисы, как Gmail, Google, YouTube, Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Каждый из них объединяет сотни тысяч ресурсов и сервисов под одним доменом. Одна запись в реестре КНР по охвату сопоставима с сотнями, а то и тысячами позиций у нас, подчеркивает эксперт.

Данные GFWatch фиксируют около 170 тысяч заблокированных доменов в Китае по итогам 2024 года, и при этом в стране официально запрещено использование VPN для государственных служащих — включая учителей.

«Разговоры о том, что Китай “открылся”, а Россия “закрылась”, не отражают и доли реального устройства двух систем регулирования», — полагает эксперт.

Если говорить о практике — мы не сталкивались с ситуациями, когда ограничения мешали бы образовательному процессу, продолжает Валерия Алексеева. Аутентичные материалы для изучения китайского языка доступны, работа с учениками продолжается в обычном режиме. Миф об «устаревших учебниках» остаётся мифом: актуальный контент для работы с живым китайским языком у нас есть. По ее мнению, блокировки касаются других сегментов — и это целенаправленная политика с понятными приоритетами, а не хаотичное закрытие интернета.