Корабль «Прогресс МС-31» покинет МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-31» покинет Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Как сообщает ТАСС, отстыковка корабля «Прогресс МС-31» от модуля российского сегмента МКС состоится 16 марта примерно в 16:24 московского времени. Примерно в 19:42 аппарат включит двигатели на торможение, которые позволят ему начать сход с орбиты МКС и войти в атмосферу Земли, в которой сгорит его большая часть.

Ранее госкорпорация сообщила, что корабль «Прогресс МС-33» отправится к МКС 22 марта.

11 сентября к МКС стартовал корабль «Прогресс МС-32».

К МКС «Прогресс МС-31» отправился 3 июля.