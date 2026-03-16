Samsung готовится свернуть продажи своей «трикладушки»

Samsung может в ближайшее время прекратить продажи «трискладушки» Galaxy Z TriFold. Об этом сообщает SamMobile со ссылкой на корейское издание Donga.

По данным журналистов, компания уже готовится остановить поставки устройства на корейском рынке. Ожидается, что ближайшая партия смартфонов, которая может поступить в магазины в ближайшие дни, станет последней.

Источники также не исключают аналогичного сценария и для других рынков, включая США, где устройство распространялось ограниченными тиражами. Если информация подтвердится, это будет означать фактическое завершение производства модели.

Ранее в компании уже давали понять, что не ведут разработку преемника Samsung Galaxy Z TriFold. На этом фоне возможное прекращение продаж может свидетельствовать о том, что развитие смартфонов с тройным складным форм-фактором поставлено на паузу.

Коммерческий запуск устройства состоялся в конце 2025 года. Модель позиционировалась как экспериментальный флагман и стала самым дорогим смартфоном в линейке компании: на рынке США ее стоимость составляла $2900 (около 232 тыс. руб.).