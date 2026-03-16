Google отключил медицинский ИИ-сервис

После года работы Google закрыл сервис What People Suggest, который давал пользователям советы по здоровью на основе обсуждений пациентов в Сети.

Поисковая система ликвидировала сервис, который группировал личный опыт пациентов и онлайн-дискуссии людей со схожими диагнозами, передает РИА «Новости».

Инструмент был запущен в марте 2025 года и просуществовал ровно 12 месяцев. Доступ к нему имели только владельцы мобильных устройств в США.

Представитель корпорации пояснил изданию причины решения.

«Эта функция была отклонена несколько месяцев назад в рамках более широкого упрощения страницы результатов поиска», – отметил он.

В компании настаивают, что закрытие проекта не связано с внешним давлением.

Ранее журналисты утверждали, что алгоритмы подвергали людей риску из-за ложной информации в медицинских обзорах. Январское расследование показало, что нейросеть могла вводить пользователей в заблуждение относительно способов лечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия начала расследование против Google по подозрению в нарушении антимонопольных правил при работе с искусственным интеллектом.

Генеральный директор компании Сундар Пичаи рекомендовал пользователям критически относиться к ответам нейросетей из-за возможных ошибок.

Ранее чат-бот Gemini в процессе общения предложил студенту умереть и назвал его обузой для общества.