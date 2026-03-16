Meta* заключила с Nebius Воложа соглашение на $27 млрд

Nebius Group Аркадия Воложа на своем сайте заявила о заключении долгосрочного соглашения о поставке инфраструктуры искусственного интеллекта с компанией Meta*. В общей сложности Nebius предоставит продукцию на сумму около $27 млрд.

Nebius в 2027 году начнет предоставлять мощности на сумму $12 млрд на различных площадках. Соглашение имеет пятилетний срок действия. Кроме того, в течение пяти лет Meta обязалась закупить дополнительные вычислительные ресурсы в ряде будущих кластеров Nebius на сумму до $15 млрд.

Ранее Nebius также договорилась с Nvidia о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Nvidia планирует инвестировать в бывшую материнскую компанию «Яндекса» $2 млрд.

* Meta признана экстремистской в РФ, ее деятельность на территории страны запрещена.