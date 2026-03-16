Суд в Москве оштрафовал TikTok и Apple на миллионы рублей

Таганский суд столицы оштрафовал TlkTok и Apple за неудаление запрещенного контента. Компании обязали выплатить 6,5 миллиона рублей.

Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Постановлением Таганского районного суда города Москвы Tik Tok Pte. Ltd от 16 марта 2026 года признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Какой именно контент не был удален, не уточняется. Apple оштрафовали на 3,5 миллиона рублей.

В октябре прошлого года этот же суд наказал TikTok за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети. Тогда сервис оштрафовали на семь миллионов рублей.

До этого TikTok обязали выплатить шесть миллионов. Причиной послужило неисполнение компанией обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в интернете.