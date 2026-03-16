В космосе зафиксировали свечение, сопровождающее гибель крупных звезд

Астрономы зарегистрировали в космосе свечение, сопровождающее гибель массивных быстровращающихся звезд. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Оптическое свечение, наблюдаемое после мощного гамма-всплеска, попало в объектив одного из аппаратов Глобальной сети телескопов-роботов МАСТЕР.

"Телескоп МАСТЕР-OAFA, расположенный в Аргентине, обнаружил источник гамма-всплеска GRB 260207A в оптическом диапазоне", - сообщили в вузе, уточнив, что среди космических обсерваторий первым событие зарегистрировал телескоп FERMI.

Гамма-всплески (RGB) - это самые яркие события во Вселенной, сопровождающие гибель очень массивных быстровращающихся звезд. Энергия, выделяемая в течение этих нескольких секунд, превышает излучение Солнца за все 10 млрд лет его жизни. В нашей галактике подобные явления происходят крайне редко, при этом они видны с самых далеких окраин Вселенной. За всплеском, обнаруживаемым космическими обсерваториями, следует так называемое оптическое послесвечение, которое изучается наземными телескопами.