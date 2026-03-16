Telegram оштрафовали на 35 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за пять эпизодов неудаления информации, доступ к которой подлежит ограничению на территории РФ, на общую сумму в размере 35 млн рублей.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Telegram Messenger Inc виновным в пяти эпизодах административного правонарушения по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений) и назначить штраф в размере 35 млн рублей", - сказала судья.

В конце 2025 года Генеральная прокуратура РФ направила в Роскомнадзор требования об удалении из мессенджера Telegram сообщения с призывом к осуществлению экстремистской деятельности. Роскомнадзор направил владельцу мессенджера уведомление с требованием об удалении данной информации, которая в итоге не была удалена в установленный законом срок, то есть в течение суток с момента получения уведомления.