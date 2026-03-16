По кому ударит борьба со «сверхпотреблением» интернета

По данным «Российской газеты», в Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге начали замедлять домашний интернет. При превышении потребления в месяц более 3 Тб пользователям будут принудительно снижать скорость интернета до 50 Мбит/с. Провайдеры объясняют борьбу со «сверхпотреблением» тем, что домашний интернет используется не в личных, а в коммерческих целях. Кусков подтвердил, что обычным пользователям паниковать не стоит.

«В последнее время количество блокировок мобильного интернета стало резко увеличиваться. Есть ситуации, когда неделями интернета нет, в этом случае на выручку приходит именно проводной интернет, люди через Wi-Fi получают эту услугу. При этом действительно возникает ситуация несанкционированного использования такого доступа для каких-то коммерческих целей. То есть, с одной стороны, в ограничениях ничего хорошего нет, с другой - чтобы использовать терабайты, даже для большой многодетной семьи надо настолько постараться... 99% обычных людей столько не используют, потому что это просто невозможно. Три терабайта - это просто чрезмерный объем информации, который можно скачать за месяц», - подчеркнул эксперт.

Кусков также отметил, что подобные ограничения скорости интернета не помешают смотреть фильмы.

«Ограничение до 50 мегабит в секунду ни о чем плохом не говорит, потому что для просмотра видео в онлайн-кинотеатрах скорости в 15-20 мегабит в секунду более чем достаточно. Поэтому, мне кажется, это более превентивная мера, которая позволит отсечь небольшое количество людей, которые совершают противоправные действия», - отметил собеседник НСН.

По словам Кускова, если в каком-то домохозяйстве возникают перегрузки, это может приводить к тому, что другие пользователи, находящиеся рядом, будут получать более низкую скорость интернета, так что подобные ограничения могут быть даже полезны. Эксперт допустил, что «для предупреждения и профилактики» другие провайдеры также могут пойти на подобные ограничения.