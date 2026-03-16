В России решили десятикратно увеличить мощность суперкомпьютеров

Утвержден масштабный план развития высокопроизводительных вычислений, согласно которому планируется к 2030 году увеличить мощность отечественных суперкомпьютеров в десять раз, сообщил премьер Михаил Мишустин.

Глава правительства назвал это направление стратегическим и напомнил о ключевой цели на ближайшие годы, передает РИА «Новости».

«Чтобы донастроить соответствующую нормативно-правовую базу, правительство утвердило дорожную карту развития высокопроизводительных вычислений, алгоритмов искусственного интеллекта, грид-технологий и суперкомпьютерной инфраструктуры», – заявил Мишустин.

Документ предусматривает создание отечественного программного обеспечения для различных секторов экономики. Также планируется сформировать единые требования к дата-центрам и подготовить стратегию национальной исследовательской сети, которая объединит сотни вузов и научных организаций.

Для реализации поставленных задач потребуется множество квалифицированных инженеров и разработчиков, поэтому ведомствам поручено уделить особое внимание образовательным программам. Расширение собственных вычислительных мощностей необходимо для укрепления технологического суверенитета страны.

В 2024 году президент Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить совокупную мощность отечественных суперкомпьютеров минимум в десять раз. Также он поручил рассмотреть вопрос создания национального суперкомпьютерного центра с доступом для ученых. Российские специалисты уже собрали прототипы квантовых компьютеров с высокими вычислительными характеристиками.