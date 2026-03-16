На Android вышел мощный инструмент для взлома YouTube

В середине марта 2026 года состоялся выход приложения ReVanced Manager 2.0 и 2.1 для Android. Проект представляет собой открытое ПО, предназначенное для расширения возможностей популярных мобильных сервисов, включая YouTube, сообщает «Хабр».

Инструменты ReVanced позволяют модифицировать приложения для Android, в том числе отключать рекламу, а также активировать дополнительные функции, например, фоновое воспроизведение контента и режим «картинка-в-картинке» в YouTube. Исходный код проекта написан на языке Kotlin и распространяется по лицензии GNU General Public License v3.0.

Актуальная версия приложения может запускаться на мобильных устройствах без получения прав суперпользователя (root-доступа) и поддерживает установку различных патчей. Эти модификации можно применять непосредственно поверх официальных версий Android-приложений.

В отличие от ранних версий, Revanced 2.1 сам ищет APK-файлы приложения и подготавливает их для модификации. Среди поддерживаемых приложений значатся YouTube, X (ранее Twitter), Spotify, TikTok, Twitch, «Google Фото», Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и многие другие.

Проект рассматривается сообществом как один из преемников популярного клиента YouTube Vanced. Его разработка была прекращена в марте 2022 года после того, как создатели объявили о завершении поддержки альтернативного клиента для YouTube и рекомендовали пользователям перейти на платную подписку YouTube Premium.