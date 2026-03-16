Большая батарея не помогла Pixel 10 Pro XL оказаться лучше Galaxy S26

Портал GSMArena провел тестирование автономности смартфона Samsung Galaxy S26 и сравнил его результаты с конкурентами. Одним из наиболее показательных выводов стало преимущество устройства Samsung над Google Pixel 10 Pro XL, несмотря на более емкий аккумулятор у смартфона Google, на что обратили внимание в WCCFTech.

Samsung Galaxy S26 с батареей 5000 мАч проработал по итогу тестирования от одного заряда 15 часов 20 минут, тогда как Google Pixel 10 Pro XL с аккумулятором на 5200 мАч показал результат 12 часов 29 минут. Разрыв особенно заметен в отдельных сценариях использования: при воспроизведении видео устройство Samsung работало более чем на три часа дольше, а в играх — почти вдвое дольше.

Издание WCCFTech связывает подобную разницу с особенностями процессора Tensor G5 в смартфоне Google. Чип хорошо справляется с задачами, связанными с искусственным интеллектом, однако уступает конкурентным решениям по энергоэффективности и общей производительности.

Архитектура Tensor G5 использует не самые современные вычислительные ядра ARM, а также у экспертов вызывает вопросы оптимизация графической подсистемы. Это может негативно влиять на энергопотребление устройства в повседневных сценариях.

Таким образом, результаты тестирования показывают, что увеличение емкости аккумулятора само по себе не гарантирует лучшую автономность, а ключевую роль играет эффективность процессора и оптимизация всей аппаратно-программной платформы.