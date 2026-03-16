На Солнце завершился всплеск геомагнитной активности

Всплеск солнечной и геомагнитной активности, наблюдавшийся в минувшие выходные, завершился.

Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"После пары дней небольшой тряски, пришедшихся на выходные, снова наступает тишь да гладь. Энергии на Солнце по-прежнему мало, и хватило ее ненадолго", - говорится в сообщении.

Специалисты напомнили, что на Солнце за это время произошли две вспышки класса М и около 30 слабых вспышек класса С.

Кроме того, на Земле наблюдались магнитные бури среднего уровня G1-G2, пик которых пришелся на начало субботы.