Нейросети будут продаваться «по счетчику»

На саммите инвестиционной компании BlackRock глава OpenAI Сэм Альтман описал видение будущего, в котором вычислительные мощности искусственного интеллекта будут поставляться по модели коммунальных услуг наподобие электроэнергии или водоснабжения.

По словам Альтмана, основой бизнеса компании и других поставщиков крупных ИИ-моделей станет продажа токенов — элементарных единиц текста и данных, используемых при работе моделей.

«Наш бизнес, и, я думаю, бизнес каждого другого поставщика моделей, будет выглядеть как продажа токенов. Мы видим будущее, где интеллектуальные системы станут коммунальными услугами, как электричество или вода. Люди будут покупать их у нас по счетчику и использовать по своему усмотрению», — заявил он.

Модель расчетов «по счетчику» подразумевает оплату фактического потребления: пользователи, от частных разработчиков до крупных корпораций, будут платить за объем использованных ресурсов ИИ (количество запросов, токенов или вычислительного времени), а не за фиксированные лицензии. Такой подход делает ИИ ближе к привычной инфраструктуре — облачным вычислениям, энергоснабжению и другим базовым сервисам.

Для ИТ-рынка это означает дальнейшее движение к стандартизации ИИ‑вычислений и превращение их в повсеместно доступный ресурс, который можно масштабировать под задачи бизнеса и интегрировать в существующие цифровые продукты. Однако переход к «интеллекту как сервису» также ставит вопросы о цене доступа, зависимости компаний от крупных провайдеров и прозрачности механизмов тарификации.