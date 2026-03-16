Названы неожиданные места, где может существовать инопланетная жизни

Согласно новому исследованию, инопланетная жизнь может существовать в совершенно неожиданных местах — на спутниках, обращающихся вокруг планет-изгоев. Эти небесные тела свободно дрейфуют в межзвездном пространстве, не привязанные ни к одной звезде, а астрономы давно предполагают, что Млечный Путь населяют триллионы таких одиноких планет.

Группа исследователей под руководством Дэвида Дальбюдинга из Института внеземной физики Общества Макса Планка рассмотрела потенциальную обитаемость их спутников. Если планета-изгой обладает плотной водородной атмосферой и вместе со своим спутником была выброшена из родной звездной системы, орбита луны может стать сильно вытянутой.

Из-за этого усиливается приливное воздействие планеты на спутник, за счет внутреннего трения выделяется тепло. Такого тепла может хватить, чтобы поддерживать воду в жидком состоянии на протяжении миллионов или даже миллиардов лет — ключевое условие для возникновения жизни.

«Близкие сближения перед окончательным выбросом даже увеличивают эллиптичность орбиты спутника, усиливая приливное нагревание на протяжении от миллионов до миллиардов лет, в зависимости от свойств спутника и свободно вращающейся планеты», — заявили исследователи.

Авторы работы также предполагают, что в таких условиях приливной нагрев в сочетании с атмосферными компонентами может способствовать полимеризации РНК — одному из важнейших шагов на пути к зарождению живых организмов. Хотя ни одной экзолуны ученые пока не обнаружили, методы наблюдения, например, гравитационное микролинзирование, уже позволяют замечать свободно плавающие планеты.

В ближайшем будущем те же методы могут помочь впервые зафиксировать пару «планета — спутник», дрейфующую в темноте межзвездного пространства. Проанализировать их атмосферу существующие инструменты вряд ли смогут, но сам факт открытия таких объектов станет важным шагом в поиске жизни за пределами Солнечной системы.