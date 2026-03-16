Мошенники превращают iPhone россиян в «кирпич» через Telegram

Мошенники придумали схему обмана владельцев iPhone и iPad из России. Через модификации в Telegram они превращают устройство буквально в «кирпич», рассказали ТАСС в ИБ-компании F6.

Для этой схемы аферисты используют слухи о скорой блокировке Telegram. Чтобы продолжить пользоваться мессенджером, жертвам предлагают установить на телефон такие моды, как «встроенный VPN», «Premium-подписка без оплаты», «режим инкогнито» и прочее. В списке модов специалисты выявили DarkGram, HoloGram, ToxicGram, HakoGram и другие.

Через бот в Telegram мошенники предлагают скачать мод, подключившись к чужому Apple ID, так как его нет в AppStore. Пользователю дают логин и пароль, а как только он вводит их, телефон блокируют и оставляют на экране только контакты для связи. За разблокировку устройства злоумышленники просят от 10 тысяч до 60 тысяч рублей. Чем дороже телефон, тем больше мошенники требуют денег.

Больше нет кодов из СМС: мошенники перешли на новую тактику

До этого в МВД России раскрыли другую мошенническую схему с использованием Telegram. По данным ведомства, мошенники с помощью функции «секретный чат» отправляют потенциальным жертвам поддельные сообщения якобы от службы поддержки мессенджера. В них говорится, что в аккаунт якобы вошли с нового устройства. Чтобы подтвердить аутентификацию, пользователю предлагается перейти по ссылке, которая ведет на вредоносный сайт.