Яркий зеленый свет в небе вызвал панику в Турции

Необычно яркое зеленое свечение, замеченное в небе над городом Ушак на западе Турции, вызвало тревогу у местных жителей — некоторые очевидцы решили, что это может быть баллистическая ракета. Об этом сообщила газета Karar.

«В небе Ушака заметили яркий зеленый луч, что на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке вызвало панику из-за возможной баллистической ракеты», — отмечает издание.

Позже стало известно, что объект не представлял опасности. Как сообщает издание, светящийся след в небе оставлял воздушный змей с подсветкой на хвосте, который в темноте выглядел как летящий светящийся предмет.

В январе жители России стали свидетелями паргелия — оптического явления, создающего иллюзию «второго (ложного) Солнца». Необычное явление запечатлел житель Сахалина. Оно возникает из-за преломления солнечного света в парящих кристалликах льда. Это один из видов гало.