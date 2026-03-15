Xiaomi выпустила обновление HyperOS 3.1 с багами

Xiaomi начала распространять стабильную версию операционной системы HyperOS 3.1 для флагманских устройств на китайском рынке с рядом технических сбоев. Обновление уже доступно для смартфонов серии Xiaomi 17, моделей линейки Redmi K90, а также ряда планшетов бренда, сообщает Huawei Central.

Ранее пользователи Xiaomi сталкивались с проблемой некорректного отображения размера установочного пакета обновления для приложения «Альбом». В Xiaomi сообщили, что данный сбой уже исправлен.

В то же время инженеры продолжают анализировать и другие неполадки. Среди них — появление вибрации при длительном нажатии клавиши регулировки громкости после отключения системной обратной связи, а также периодические сбои в работе приложения «Альбом». Также сообщается о проблеме с отображением виджетов популярных сервисов QQ и WeChat, которые могут появляться в меню последних задач.

Пользователи отмечают и некоторые графические ошибки при просмотре фотографий: встречаются сбои размытия отображения изображений в горизонтальной ориентации, а также некорректная анимация интерфейса при переключении между снимками.

Кроме того, зафиксированы жалобы на нестабильную работу темного режима, серое отображение альбома, проблемы с блокировкой SMS-сообщений от номеров из черного списка, а также смещение элементов на главном экране после выхода из минималистичного режима.

Исправление выявленных багов появится в последующих обновлениях.

