MacBook Neo стал самым ремонтопригодным ноутбуком Apple

Специалисты проекта iFixit разобрали MacBook Neo и пришли к выводу, что устройство стало самым ремонтопригодным среди ноутбуков Apple за последние 14 лет. По собственной шкале ремонтопригодности эксперты оценили модель на 6 баллов из 10.

Как отмечают специалисты, нижняя крышка ноутбука крепится восемью винтами, открутив которые корпус можно открыть вручную без дополнительных инструментов. Конструкция обеспечивает сравнительно простой доступ к ключевым компонентам, включая аккумулятор, динамики, порты USB-C и трекпад.

Одним из наиболее заметных изменений стала система крепления батареи. В отличие от большинства моделей MacBook, где аккумулятор фиксируется клеем, в MacBook Neo он удерживается 18 винтами. Это упрощает замену и снижает риски повреждений при обслуживании.

При этом некоторые элементы остаются сложными в ремонте. Так, для замены клавиатуры потребуется открутить 41 винт. На внутренней стороне корпуса компания разместила маркировку с размерами необходимых винтов Torx Plus, что должно облегчить обслуживание.

Положительно эксперты также оценили модульную конструкцию портов USB-C и разъема для наушников, которые можно заменить отдельно без вмешательства в материнскую плату. Кроме того, дисплей у новой модели снимается проще, чем у последних поколений MacBook.