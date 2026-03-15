Выявлены зловещие признаки разрушения Гольфстрима

Ученые выявили несколько зловещих "красных флажков", которые указывают на то, что ключевое океанское течение Гольфстрим приближается к коллапсу.

© Московский Комсомолец

Атлантическая меридиональная циркуляция (АМОС) - это обширная система океанских течений, в которой Гольфстрим является лишь небольшой частью, напоминает Daily Mail. Вместе эти течения несут теплую воду из тропиков в Северную Америку и Европу, сохраняя наш климат теплым и стабильным. Но новые данные свидетельствуют о том, что они могут оказаться на грани полного краха.

Ученые из Утрехтского университета в Голландии создали компьютерную модель с высоким разрешением, чтобы иметь возможность наблюдать за небольшими изменениями в циркуляции океана. Затем они медленно добавили пресную воду в модель, чтобы имитировать таяние ледяных покровов, которое, по прогнозам экспертов, ослабит АМОС. В ходе моделирования Гольфстрим достиг критической точки за 25 лет до того, как АМОС полностью разрушился, внезапно переместившись на 219 км к северу.

К сожалению, исследователи говорят, что эти изменения, возможно, уже начались в реальном Гольфстриме. Течение АМОС функционирует подобно огромной конвейерной ленте, транспортирующей теплую воду по всему земному шару, а "двигателем", приводящим в движение эту систему, является опускание холодной соленой воды в Арктике. Когда теплая вода вокруг Гренландии замерзает, она охлаждается и становится более соленой, в результате чего плотная холодная вода опускается на дно океана и движется обратно на юг. Это движение притягивает больше теплой воды на север, поддерживая работу системы циркуляции на земном шаре.

Однако в настоящее время из-за таяния льдов в океан поступает огромное количество пресной воды, и только из-за ледяного покрова Гренландии ежесекундно выделяется 2,5 миллиона литров пресной воды. Ученые предупреждают, что это приводит к разрежению океана, делая воду вокруг полюсов менее плотной и ослабляя течение АМОС.

Последние измерения показывают, что за последние 10 лет мощь AMOC снизилась на пять процентов. Если так будет продолжаться и дальше, исследования показали, что AMOC может полностью разрушиться, пишет Daily Mail.

Если бы это произошло, это радикально изменило бы течение Гольфстрима и потенциально ввергло бы Северную Европу и Великобританию в новый ледниковый период. Согласно исследованиям, это привело бы к тому, что в Лондоне зимой было бы до -20°C, а три месяца в году было бы ниже нуля. Аналогичным образом, температура в Эдинбурге может упасть до -30 °C, что случается раз в десять лет, поскольку Шотландия сталкивается с пятью с половиной морозными месяцами в году.

В своей статье, опубликованной в журнале Nature Communications Earth & Environment, исследователи смоделировали этот коллапс, чтобы увидеть, какими могут быть ранние предупреждающие признаки.

Ведущий автор исследования доктор Рене ван Вестен рассказывает Daily Mail: "Самое важное, что большинство реконструкций AMOC показывают, что AMOC ослабевает из-за изменения климата, а смещение Гольфстрима на север также является признаком ослабления AMOC. Если бы в реальном Гольфстриме наблюдался такой резкий скачок, это указывало бы на то, что мы близки к переломному моменту AMOC".

Доктор ван Вестен пока не считает, что настоящий Гольфстрим находится в точке коллапса, но исследование выявило ряд "тревожных флажков".

Исследователи сравнили свою модель поведения со спутниковыми данными за последние 30 лет и глубоководными записями, датируемыми 1965 годом. Что наиболее важно, они обнаружили, что Гольфстрим уже начал дрейфовать на север в районе мыса Хаттерас в Северной Каролине, отмечает Daily Mail. Это полностью соответствует изменениям, наблюдаемым в ходе моделирования, но потребовалось еще 25 лет, чтобы смоделированный AMOC достиг своего критического уровня.

Доктор ван Вестен подчеркивает, что это не обязательно означает, что AMOC вот-вот рухнет, поскольку их модель глобального потепления немного отличается от реальности. Однако это добавляет еще один показатель того, что деятельность человека, возможно, уже подталкивает слабеющий AMOC к коллапсу.

И, если расчеты ученых точны, мы теперь должны знать, когда этот коллапс наступит, заключает Daily Mail.