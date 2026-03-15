Россиянам назвали главный потребитель энергии в гаджетах

Главный потребитель энергии в большинстве современных гаджетов — экран. Чем выше яркость и чем дольше он активен, тем быстрее расходуется заряд, предупредил в беседе с RT профессор кафедры наноэлектроники, доктор физико-математических наук РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

«Даже разница в несколько десятков процентов по уровню подсветки даёт ощутимый выигрыш во времени работы. Не меньшее значение имеет частота обновления изображения: повышенные значения делают картинку плавнее, но требуют большего энергопотребления от графической подсистемы. Возврат к стандартным параметрам способен заметно сократить нагрузку на аккумулятор без потери базового комфорта», — рассказал он.

Отмечается, что существенный вклад в расход вносит и радиомодуль.

«Поиск сети, передача данных, работа геолокации требуют постоянной активности передатчиков. Когда сигнал слабый, устройство тратит ещё больше энергии, пытаясь удержать соединение. Поэтому отключение неиспользуемых интерфейсов — например, Bluetooth или мобильного интернета в зоне стабильного Wi-Fi — может дать реальный эффект энергосбережения», — посоветовал специалист.

По его мнению, не стоит недооценивать и фоновые процессы.

«Приложения продолжают обмениваться данными, обновлять контент и передавать уведомления, даже когда экран погашен. Ограничение фоновой активности для программ, которые не нужны постоянно, снижает нагрузку на процессор и связь. В результате снижается общее энергопотребление, поскольку устройство реже задействует процессор и радиомодули», — заявил собеседник RT.

Отмечается, что похожие принципы действуют и для бытовой техники.

«В телевизорах и мониторах значительная доля энергии уходит на яркость подсветки, а в умных колонках и приставках — на постоянную готовность к приёму сигнала. Отключение режима мгновенного старта или сокращение времени ожидания перед переходом в сон уменьшает суммарное потребление, особенно если прибор работает круглые сутки», — добавил Юрасов.

Отдельно стоит упомянуть о зарядке, объяснил эксперт.

«Полные циклы от нуля до ста процентов и постоянное удержание батареи на максимуме ускоряют износ аккумулятора. Использование адаптивных режимов, при которых устройство поддерживает умеренный уровень заряда и завершает его перед началом использования, помогает продлить ресурс без ущерба для повседневных задач», — отметил аналитик.

Он подчеркнул, что экономия достигается не установкой какого-то одного параметра в настройках, а за счёт совокупности мер: снижения яркости экрана, рационального использования модулей связи, ограничения фоновой активности приложений и корректного управления зарядом.

