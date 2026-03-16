Samsung выпустит три новых складных смартфона

По последним утечкам, в середине 2026 года компания Samsung Electronics готовит сразу три новых складных смартфона: Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 и отдельную, более широкую модификацию Fold 8 Wide. Если ещё несколько дней назад в сеть попали данные о батарее Flip 8, то теперь появились сведения и о «широкой» версии Fold 8.

Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что Galaxy Z Fold 8 Wide оснастят аккумулятором ёмкостью 4 800 мА·ч. При этом батарея будет состоять из двух ячеек: 2 267 мА·ч и 2 293 мА·ч, что в сумме даёт номинальные 4 660 мА·ч. В спецификациях, скорее всего, будет указана «типичная» ёмкость 4 800 мА·ч.

Если эти данные подтвердятся, новинка станет заметно привлекательнее своего предшественника: у Galaxy Z Fold 7 батарея составляла 4 400 мА·ч. Тем не менее, до уровня Galaxy Z TriFold её ёмкость всё ещё не дотянет.

Согласно слухам, Fold 8 Wide получит складной дисплей диагональю 7,6 дюйма. Он будет чуть меньше, чем у Fold 7, но более широкие пропорции экрана позволят удобнее смотреть видео и работать с «планшетными» приложениями. В качестве платформы ожидается использование Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, что обеспечит высокий уровень производительности и энергоэффективности.

Фотографическая система, по предварительным данным, останется такой же, как у стандартного Fold 8: основной модуль на 200 Мп, сверхширокоугольный на 50 Мп и телеобъектив на 10 Мп. Ожидается, что улучшения будут в области программной обработки снимков и видеосъёмки, а также в оптимизации ночного режима.

Отдельно стоит отметить, что 2026 год может стать переломным для сегмента складных смартфонов. Сообщается, что Apple готовит свой первый складной iPhone с почти незаметной складкой. Параллельно ходят слухи, что Samsung также планирует использовать аналогичный экран с минимальной складкой в Fold 8 и его расширенной версии, что может сделать устройства более долговечными и комфортными для ежедневного использования.

Кроме того, эксперты ожидают улучшений в области батарейной оптимизации, поддержки стилуса и программного интерфейса под большие экраны, что ещё сильнее приблизит Fold 8 Wide к функционалу планшета, оставаясь при этом полноценным смартфоном.